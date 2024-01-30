Омск-Информ
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·Общество

Их строительство предусмотрено в Генеральном плане Омска. Один из них будет платным.
В мэрии Омска местным жителям напомнили, что до 2040 года в городе может появиться три новых моста. Так, генеральным планом города предусмотрено строительство моста через Иртыш от улицы Граничной до улицы Труда. При этом на нем должны оборудовать трамвайные рельсы.
Второй мост через Иртыш планируется разместить от улицы Доковской до улицы Багнюка. Третий свяжет реку Омь с Окружной дорогой, напомним, что он будет платным.
Кроме того, в ближайшие два года в городе планируют провести капремонт Комсомольского моста и моста 60-летия ВЛКСМ.
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·Общество

Их строительство предусмотрено в Генеральном плане Омска. Один из них будет платным.
В мэрии Омска местным жителям напомнили, что до 2040 года в городе может появиться три новых моста. Так, генеральным планом города предусмотрено строительство моста через Иртыш от улицы Граничной до улицы Труда. При этом на нем должны оборудовать трамвайные рельсы.
Второй мост через Иртыш планируется разместить от улицы Доковской до улицы Багнюка. Третий свяжет реку Омь с Окружной дорогой, напомним, что он будет платным.
Кроме того, в ближайшие два года в городе планируют провести капремонт Комсомольского моста и моста 60-летия ВЛКСМ.
2896