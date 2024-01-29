В ближайшее время рабочие должны начать обустраивать инженерные сети и коммуникации.

В ближайшее время рабочие должны начать обустраивать инженерные сети и коммуникации.

В Омске продолжается реконструкция бульвара Архитекторов. В настоящее время подрядчик ООО «СтройТраст» работает на объекте в две смены. В ремонте участвуют более 40 человек и 25 единиц техники.

– На перекрытой части полностью срезан асфальт, продолжается разбор старой дорожной одежды, выемка и перемещение грунта. От улицы Волгоградской в сторону 70 лет Октября рабочие укладывают новую ливневую канализацию – она появится не только здесь, а на всем протяжении четырехкилометрового бульвара. На отдельных участках уже отсыпан песок – основание будущей дороги, – рассказал мэр Сергей Шелест.

Сегодня ночью на бульваре начнут демонтаж проводов и арматуры старой троллейбусной сети. После этого на объекте уберут опоры контактной сети и освещения. Также в ближайшее время рабочие должны начать обустраивать инженерные сети и коммуникации.

Кроме того, на бульваре должны расширить проезжую часть, обустроить велодорожки, тротуары, парковки и остановки общественного транспорта. Прилегающую территорию обещают благоустроить.