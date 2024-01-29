В очередной экспозиции «Аллеи славы» вместе с омичкой оказались и другие российские атлеты, прославившиеся в летних видах спорта.

В очередной экспозиции «Аллеи славы» вместе с омичкой оказались и другие российские атлеты, прославившиеся в летних видах спорта.

На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве открылась уже пятая экспозиция «Аллеи славы». Она посвящена успехам отечественных спортсменов на международных соревнованиях по летним видам спорта.

Одна из героинь экспозиции – прославленная омская гимнастка Евгения Канаева. Она двукратный олимпийский чемпион по художественной гимнастике, 17-кратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы.

Евгения родилась в Омске в спортивной семье: ее мать Светлана Канаева – мастер спорта по художественной гимнастике, отец Олег Канаев – мастер спорта по греко-римской борьбе. А в секцию художественной гимнастики 6-летнюю Женю впервые привела бабушка. Евгения известна своим невероятно твердым и упорным характером, который стал одним из слагаемых ее успешной карьеры.

Наряду с Канаевой героями пятой экспозиции «Аллеи славы» стали другие прославленные атлеты – чемпионы в легкой и тяжелой атлетике, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной акробатике и других летних видах спорта. В их числе девятикратная олимпийская чемпионка гимнастка Лариса Латынина, четырехкратный олимпийский чемпион гимнаст Алексей Немов, двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев и другие.

«Аллея славы» открылась на ВДНХ в декабре прошлого года.