Значительно выросла и популярность парикмахеров. Также омичи стали охотно заниматься йогой и танцами.

Значительно выросла и популярность парикмахеров. Также омичи стали охотно заниматься йогой и танцами.

В январе спрос на косметологические услуги в Омске вырос на 94 %. Больше всего жители региона начали интересоваться массажами, RF-лифтингом, чисткой лица, а также аппаратными и лазерными процедурами.

- В январе во многих сферах омичи реализуют, что называется, отложенный спрос: когда занятие каким-то делом или обращение к мастеру давно планировалось, но откладывалось до какого-то момента. Как видим, омичи давно планировали заняться собой, уделить время ментальному здоровью и здоровью своего тела, и стимулом наконец реализовать эти планы стало наступление Нового года, - отметил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Также омичи стали чаще покупать абонементы на йогу, фитнес и танцы. Значительно выросла и популярность парикмахеров в Омске. Спрос на стрижки и окрашивания увеличился на 32 %.