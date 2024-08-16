В тройку лидеров вошли дорожные строители, озеленители, мастера по обслуживанию кондиционеров. Бьюти-сфера не пользуется особым спросом, зато в чести клининг.

Специалисты сервиса «Авито Услуги» представили данные по спросу на различные услуги по итогам июля текущего года. Эта цифра выросла на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первом месте по популярности – специалисты в сфере дорожного строительства. На втором месте – мастера по обслуживанию вентиляции и кондиционеров. Замыкают тройку лидеров озеленители – специалисты по обустройству садов и огородов. По мнению директора направления «Авито Услуги» Александра Куроптева, такой выбор омичей связан с активным развитием инфраструктуры региона и необходимостью поддержания в надлежащем состоянии дорог, которые являются ключевыми артериями для транспортного сообщения.

– Возрастающий объем дорожных работ, включая строительство новых магистралей и ремонт существующих путей, требует привлечения квалифицированных специалистов, что объясняет значительный интерес к этим услугам со стороны местных жителей и бизнеса, – подчеркнул представитель «Авито».

Оценивая уровень спроса, аналитики также отметили активное развитие в регионе услуг по уборке после ремонта, по организации занятий фитнесом и йогой, SEO-специалистов и контекстной рекламы. За июль эти виды услуг показали наибольший темп роста.

Например, спрос на профессиональный клининг вырос в девять раз. По мнению специалистов «Авито Услуги», это связано с активизацией строительной отрасли, а также желанием омичей снизить уровень стресса. Разгребать мусор и грязь после ремонта – то еще удовольствие. В целом, если сравнить спрос на те или иные услуги в других сибирских городах с Омском, то омичи меньше интересуются услугами маникюрш, парикмахеров, бровистов. В том же Новосибирске, Томске, Кемерово именно эти мастера возглавляют топ самых востребованных на сервисе «Авито».