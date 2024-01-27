Омск-Информ
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·Спорт

Высокое звание Шарипзянову присвоили за успешное выступление на Олимпиаде в Пекине. 
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил звание мастера спорта международного класса. Награду спортсмену вручил глава регионального Минспорта Иван Колесник. Это произошло перед матчем «Авангарда» с казанским «Ак Барсом».
Высокое звание Шарипзянову присвоили за хорошую игру и успешное выступление на Олимпиаде в Пекине. Сборная России тогда смогла завоевать второе место.
Напомним, что вчерашний матч «Авангарда» с «Ак Барсом» закончился со счетом 4:2 в пользу омичей.
·Спорт

Высокое звание Шарипзянову присвоили за успешное выступление на Олимпиаде в Пекине. 
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил звание мастера спорта международного класса. Награду спортсмену вручил глава регионального Минспорта Иван Колесник. Это произошло перед матчем «Авангарда» с казанским «Ак Барсом».
Высокое звание Шарипзянову присвоили за хорошую игру и успешное выступление на Олимпиаде в Пекине. Сборная России тогда смогла завоевать второе место.
Напомним, что вчерашний матч «Авангарда» с «Ак Барсом» закончился со счетом 4:2 в пользу омичей.