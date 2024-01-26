Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Омская команда проигрывала два периода, но третья двадцатиминутка перевернула ход игры.
Сегодня «Авангард» встретился в Омске с казанским «Ак Барсом». Для «ястребов» начало игры вышло неудачным, и первый период они закончили, проигрывая 0:2. Во второй двадцатиминутке смог отличиться только Сергей Бойков. 
Свою игру омичи нащупали в третьем периоде. Сначала счет сравнял Семен Чистяков, а через несколько минут вывел свою команду вперед Илья Рейнгардт. Эта шайба стала для молодого нападающего первой в КХЛ. Под конец игры Райан Спунер сумел поразить ворота соперников. Игра закончилась со счетом 4:2.
Следующую игру «Авангард» вновь проведет в Омске. 28 января «ястребы» встретятся с челябинским «Трактором».
·Спорт

Омская команда проигрывала два периода, но третья двадцатиминутка перевернула ход игры.
Сегодня «Авангард» встретился в Омске с казанским «Ак Барсом». Для «ястребов» начало игры вышло неудачным, и первый период они закончили, проигрывая 0:2. Во второй двадцатиминутке смог отличиться только Сергей Бойков. 
Свою игру омичи нащупали в третьем периоде. Сначала счет сравнял Семен Чистяков, а через несколько минут вывел свою команду вперед Илья Рейнгардт. Эта шайба стала для молодого нападающего первой в КХЛ. Под конец игры Райан Спунер сумел поразить ворота соперников. Игра закончилась со счетом 4:2.
Следующую игру «Авангард» вновь проведет в Омске. 28 января «ястребы» встретятся с челябинским «Трактором».