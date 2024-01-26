Автоледи утроила аварию еще в середине августа. В центре города она сбила мужчину. Теперь за свои действия омичке придется ответить в суде.

Автоледи утроила аварию еще в середине августа. В центре города она сбила мужчину. Теперь за свои действия омичке придется ответить в суде.

В Омске будут судить 32-летнюю местную жительницу. Она обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в середине августа прошлого года омичка, находясь на рулем автомобиля «Тойота», устроила ДТП. На улице Гагарина в районе мэрии она сбила 41-летнего мужчину, который в это время переходил дорогу по светофору.

Омич получил тяжелые травмы. Свою вину автоледи признала.

Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд. Женщине грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.