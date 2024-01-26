Столько может зарабатывать риелтор. Больше 100 предлагают начальнику производства и слесарю-сантехнику.

Столько может зарабатывать риелтор. Больше 100 предлагают начальнику производства и слесарю-сантехнику.

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Омске за январь. До 200 000 рублей предлагают риелтору с опытом работы от 1 года. В обязанности специалиста входит подбор объектов недвижимости, их продажа, сдача в аренду и полное сопровождение сделки. Возможен свободный график работы.

До 120 000 может получать начальник производства с высшим техническим образованием, навыками использования компьютера и опытом работы на крупном производственном предприятии в аналогичной должности. Обязанностей: организация работы производственных групп и подчиненных подразделений, контроль за работой цеховых звеньев.

От 100 000 рублей готовы платить слесарю-сантехнику. Причем работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта работы с последующим обучением. На работе придется заниматься монтажем систем отопления, водопровода, канализации в строящихся жилых домах, как самостоятельно, так и в паре с электросварщиком.

Кровельщику-фасадчику, в обязанности которого входит монтаж кровли из профлиста, металлочерепицы, шифера, ПВХ-мембраны, устройство стропильной системы и обрешетки, а также монтаж подсистемы для вентфасадов, предлагают до 100 000 рублей. Соискателям необходим опыт работы 5 лет. Вакансия предполагает проживание на объектах и работу как в городе, так и в области.

От 80 000 рублей может зарабатывать менеджер по недвижимости. В его обязанности входит консультировать клиентов и выявлять их потребности, презентовать объекты недвижимости, сопровождать сделки с недвижимостью, работать с агрегаторами по продвижению продаж, вести ежедневный отчет. Опыт работы не имеет значения. Соискателю обещают процент от агентского вознаграждения и бонусы за заключенные агентские договоры.