Омск-Информ
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·Общество

Теперь за первенца россияне будут получать 630 тыс. рублей, а за последующих детей до 800 тыс. рублей.

В России увеличили размер материнского капитала. Об этом на заседании правительства страны сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь за первенца будут выплачивать 630 тыс. рублей, а за последующих детей до 834 тыс. рублей.

– Материнский капитал увеличится с 586,9 тыс. рублей до 630,4 тыс. рублей при рождении первенца, а на второго и последующих детей – с 775,6 тыс. рублей до почти 834 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, будет проиндексирован только его остаток, – рассказали в пресс-службе правительства России.

Нововведение вступает в силу с 1 февраля.

1479
·Общество

Теперь за первенца россияне будут получать 630 тыс. рублей, а за последующих детей до 800 тыс. рублей.

В России увеличили размер материнского капитала. Об этом на заседании правительства страны сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь за первенца будут выплачивать 630 тыс. рублей, а за последующих детей до 834 тыс. рублей.

– Материнский капитал увеличится с 586,9 тыс. рублей до 630,4 тыс. рублей при рождении первенца, а на второго и последующих детей – с 775,6 тыс. рублей до почти 834 тыс. рублей. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, будет проиндексирован только его остаток, – рассказали в пресс-службе правительства России.

Нововведение вступает в силу с 1 февраля.

1479