Омск-Информ
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·Происшествия

Подсудимый заболел. Судя по симптомам (температура и кашель), он подхватил какой-то вирус. Лечится майор дома.

Сегодня в Омске должен был состояться суд по делу майора Евгения Гайдамака, которого обвиняют в ДТП с тремя погибшими. Однако заседание перенесли из-за болезни подсудимого. По словам защитников, уже второй день у него высокая температура и кашель.

– Вчера вызвал участкового терапевта городской поликлиники 12. Пришел врач, но, поскольку он (подсудимый) нигде не работает, больничный лист не оформляли. В понедельник он пойдет на прием, – рассказали защитники.

Суд по просьбе стороны обвинения решил направить в поликлинику запрос о болезни Гайдамака. Заседание отложили.

2249Татьяна Маркова
·Происшествия

Подсудимый заболел. Судя по симптомам (температура и кашель), он подхватил какой-то вирус. Лечится майор дома.

Сегодня в Омске должен был состояться суд по делу майора Евгения Гайдамака, которого обвиняют в ДТП с тремя погибшими. Однако заседание перенесли из-за болезни подсудимого. По словам защитников, уже второй день у него высокая температура и кашель.

– Вчера вызвал участкового терапевта городской поликлиники 12. Пришел врач, но, поскольку он (подсудимый) нигде не работает, больничный лист не оформляли. В понедельник он пойдет на прием, – рассказали защитники.

Суд по просьбе стороны обвинения решил направить в поликлинику запрос о болезни Гайдамака. Заседание отложили.

2249Татьяна Маркова