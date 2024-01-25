В аэропорту работает заместитель транспортного прокурора, также в воздушной гавани организовали мобильную приемную для пассажиров самолета.

В аэропорту работает заместитель транспортного прокурора, также в воздушной гавани организовали мобильную приемную для пассажиров самолета.

Уфимская транспортная прокуратура начала проверку случая с возвратом в аэропорт Уфы самолета, следовавшего в Омск. Напомним, инцидент произошел сегодня утром. В качестве одной из причин называется разгерметизация кабины.

На борту рейса № А4-6049 авиакомпании «Азимут» находилось 99 пассажиров и четверо членов экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Воздушное судно осмотрели технические службы.

В аэропорт столицы Башкортостана выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора.

– В аэропорту организована мобильная приемная для пассажиров. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, – сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

На сайте уфимской воздушной гавани сообщается, что повторный вылет рейса запланирован на 14:40 по местному времени.