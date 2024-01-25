Стала известна причина возврата рейса авиакомпании «Азимут» в Уфу. Самолет до сих пор не улетел в Омск.

Стала известна причина возврата рейса авиакомпании «Азимут» в Уфу. Самолет до сих пор не улетел в Омск.

Самолет авиакомпании «Азимут», совершавший рейс Минеральные Воды – Уфа – Омск, не долетел до конечного пункта назначения из-за разгерметизации кабины, сообщает Ufa1.

Напомним, что через какое-то время после вылета из Уфы лайнер развернулся и взял курс на аэропорт этого города. Сообщалось, что экипаж передал ошибку 7700, которая обозначает аварию или другую нештатную ситуацию на борту. Теперь выяснилось, что конкретно произошло.

Самолет до сих пор не вылетел из Уфы в Омск. Это должно произойти в 11:00 по местному времени (12:00 по омскому).