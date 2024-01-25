Время повторного вылета лайнера авиакомпании «Азимут» несколько раз меняли. Сейчас стало понятно, что он прилетит в Омск только вечером.

Время повторного вылета лайнера авиакомпании «Азимут» несколько раз меняли. Сейчас стало понятно, что он прилетит в Омск только вечером.

99 пассажиров, которые не долетели в Омск из Уфы и Минеральных Вод, до сих пор остаются в аэропорту Уфы. Повторный вылет самолета авиакомпании «Азимут» несколько раз переносили.

Напомним, что первоначально самолет вылетел из Уфы в Омск в 6:50 по местному времени. Но вскоре после вылета лайнер развернулся и полетел обратно. Позже стало известно, что возврат произошел из-за разгерметизации кабины.

Что касается повторного вылета, то сначала на онлайн-табло Международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима значилось, что лайнер возьмет курс на Омск в 11:00 по местному времени (12:00 по-омскому). Позже время вылета перенесли на 11:30. А сейчас и вовсе указано, что воздушное судно вылетит в 14:40. Возможно, авиакомпания просто заменит борт.

То есть в Омск пассажиры прибудут в лучшем случае в шестом часу вечера, хотя самолет изначально должен был приземлиться в 9:50. А ведь воздушное судно еще должно забрать пассажиров из Омска, чтобы доставить их в Уфу и Минеральные Воды. Получается, что на российский курорт омичи попадут с огромной задержкой.