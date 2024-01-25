Учиться и работать одновременно непросто, поэтому на время сессии полагается отпуск. К тому же можно договориться о гибком графике.

Учиться и работать одновременно непросто, поэтому на время сессии полагается отпуск. К тому же можно договориться о гибком графике.

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в Омской области ищут работу 9 тыс. молодых специалистов. Многие из них продолжают при этом учебу на очном отделении. Если кому-то из них удастся трудоустроиться, то на работе им могут дать определенные послабления.

Если работник – студент среднего специального учебного заведения и ему от 16 до 18 лет, то работой его должны нагружать не более четырех часов в день или 17 с половиной часов в неделю. Если он учится в вузе и старше 18 лет, то эти правила уже не распространяются. Тогда придется договариваться с работодателем о неполном рабочем дне или гибком графике. Зарплата будет строиться по принципу «сколько отработал – столько и получил».

Сотрудникам, которые впервые совмещают работу с получением образования, предоставляют отпуск для сдачи экзаменов.

– Для студентов вузов, обучающихся на очном отделении, это: 15 календарных дней в учебном году для прохождения промежуточной аттестации, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц. Учащимся ссузов выделяется 10 календарных дней на сессию и до двух месяцев – на прохождение государственной итоговой аттестации, – отметили в hh.ru.

Вообще студенты для работодателей не всегда желательные кандидаты. Учебу с работой совмещать трудно. Поэтому студентам не советуют отвечать на собеседовании что-нибудь из серии «как-нибудь разберусь».

– Такой ответ не вызывает доверия, поскольку указывает на несерьезное отношение к учебному процессу. Чего же работодателю ждать тогда от такого работника? Его задача – убедить работодателя в адекватном восприятии действительности. Лучше честно ответить: «Буду уделять учебе столько-то часов в день или столько-то дней в неделю или попробую договориться с преподавателями», – советуют в компании.

Также работающим студентам рекомендуют брать отпуск на время сессии. Иначе, увлекшись подготовкой к экзаменам, можно остаться без работы.