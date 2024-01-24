Омичка работала психологом, и ей поступило сообщение от «начальника». Он требовал помочь «сотруднику полиции».

Омичка работала психологом, и ей поступило сообщение от «начальника». Он требовал помочь «сотруднику полиции».

В отдел полиции № 6 обратилась 47-летняя омичка, которая работала психологом в бюджетной организации. Женщина рассказала, что ее обманули, и она лишилась 190 тыс. рублей.

В мессенджере омичка получила сообщение якобы от начальника. Он сказал, что в ближайшее время с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов, который борется с мошенниками, и ему нужно оказать помощь.

Спустя некоторое время женщине поступил звонок уже от «следователя». Он сообщил, что неизвестные пытаются перевести деньги с ее счетов на счет женщины, разыскиваемой за противоправные действия. Чтобы сохранить сбережения, нужно срочно их снять и положить на «безопасный» счет.

Следуя инструкциям, доверчивая омичка обналичила деньги и перевела их через банкомат на улице Омской. Психолог поняла, что ее обманули, только после беседы с коллегами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».