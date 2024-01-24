Директор Омской филармонии рассказала о рекордах своих коллективов, больших гастролях симфонического оркестра в Китае и новом бренде города.

Директор Омской филармонии рассказала о рекордах своих коллективов, больших гастролях симфонического оркестра в Китае и новом бренде города.

Первый сезон без пандемийных ограничений стал самым результативным для Омской филармонии за всю историю ее существования. Директор учреждения культуры Ирина Лапшина рассказала обозревателю РИА «Омск-информ» о трехнедельных гастролях в Китае, итогах 2023 года, а также планах на текущий и юбилейный сезоны.

Самый лучший год

– Ирина Борисовна, 2023 год – первый, прошедший вне пандемийных ограничений. Сложилось впечатление, что люди изголодались по культурно-массовым мероприятиям. Коллективы Омской филармонии ощутили приток публики на концерты. А как вы оцениваете ваш финансовый год?

– Финансовые итоги 2023 года еще подводятся, сведены не все цифры, но уже можно сказать, что такого насыщенного концертного сезона в истории Омской филармонии не было, а в следующем году мы отмечаем 85-летие. В 2023 году прошло самое большое количество концертов – более 700, также было много выездных мероприятий. Мы получили самое большое количество отзывов в соцсетях. Все цифры просто рекордные! Значительно превзошли показатели 2019 года. Хотя уже тогда вышли на очень хороший уровень, набрали высокую скорость. И на 2020-й год было очень много планов, просто наполеоновских. Потом произошло то, что произошло, мы откатились назад. Когда пошли снятия ограничений – частичные, а затем и полные, было много переживаний, опасений, пойдет ли народ снова в общественные места? Готовы ли люди отдавать деньги, свое свободное время? Думали, может быть, они уже научились проводить свой досуг по-другому. Потому что сегодня можно найти в интернете все, что угодно. По прошествии времени могу сказать, что был неопределенный период, длившийся недели две, и потом все начало стремительно раскручиваться. И мы поняли, что публика к нам возвращается. Причем наша слушательская база только возросла.

– Как вы это поняли?

– Мы увидели увеличение количества купленных абонементов. Это означает, что люди планируют свой концертный год заранее, приобретают сразу циклы из 3-4 концертов.

Увеличивается число держателей личных абонементов, когда берутся разные концерты и формируется своя филармоническая программа. И стало понятно, что мы не только вернулись к прежним цифрам, но и пошли по динамике стремительно вперед. И, конечно, очень благодарны омичам, которые следят за нашими событиями, проводят у нас свое свободное время и любят Омскую филармонию. После концертов у нас очень часто проходят творческие встречи. Отмечу, что сегодня в России это редкое явление.

Зрители чуть не подрались

– С какими запросами обращаются?

– Буквально на днях подошла слушательница и попросила объявлять каждое произведение – все, что играется на сцене. У нас есть вступительное слово музыковеда, мы рассказываем, что будет звучать. Иногда издаем программки перед концертами. Можно посмотреть программу по штрихкоду, в фойе висят плакаты. Когда к нам приезжают выдающееся исполнители, часто предлагаем творческие встречи.

И мы видим очень хороший отклик, собирается полное фойе. Иногда такие встречи заканчивают ближе к полуночи и даже приходится просить присутствующих разойтись. Нередко возникают споры. Например, не так давно аудитория чуть не подралась, обсуждая концерт по произведениям Шнитке. Вылилось все в конфликт отцов и детей. Отец, приведший дочь на концерт, возмутился, какую музыку мы играем. С ним не согласилось большинство присутствующих. А дочь высказалась, что ей музыка очень понравилась. Закончилось все апофеозом этому композитору. Очень рады, что народ пошел на концерты, у нас аншлаги, бывает трудно купить билеты, потому что уже за два месяца вперед все раскупается. И даже были жалобы в Минкульт, что невозможно попасть в Омскую филармонию. Тот творческий продукт, который мы производим, интересен, востребован, и я этому только рада. Такое ощущение, что в обществе очень непросто налаживается жизнь после пандемии. У людей много осложнений, последствий ковида. Жить стало сложнее психологически. Говорят, одно из последствий этой инфекции – депрессия. Мне кажется, чем больше психологических проблем, тем больше потребности прийти к нам. Люди кожей ощущают, что, побывав на концертах, они испытывают облегчение. Эти два часа они находятся в красоте, гармонии, прекрасных звуках.

Не успевали распаковывать чемоданы

– Расскажите о гастролях коллективов.

– Год был по-настоящему великолепным. Коллективы Омской филармонии не успевали распаковывать чемоданы. Ездили с гастролями в разные концы страны. Омский народный хор, Камерный оркестр, Симфонический оркестр побывали в Санкт-Петербурге, в Голышманово (на Шарохинском фестивале). Камерный оркестр впервые участвовал в фестивале «Безумные дни в Екатеринбурге», где дал 5 концертов. Симфонический оркестр и Омский народный хор побывали в Кургане. Хор был на юбилее в пригороде, а оркестр участвовал в празднованиях дня города Кургана. Побывали на Симфоническом форуме в Екатеринбурге. На фестиваль в Новосибирск ездил Омский народный хор. Практически все коллективы Омкой филармонии побывали на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. После ВДНХ Камерный оркестр сразу же отправился в Узбекистан, где выступал на Международном фестивале камерных оркестров. Вокальная группа «Премьер» выезжала в Екатеринбург, где дала пять концертов в Свердловской филармонии и городах этого региона. Осенью Омский народный хор побывал на гастролях на Дальнем Востоке: Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск. Завершили переходным в 2024 год событием: впервые за последнее время длительными зарубежными гастролями, почти трехнедельными, по Китайской Народной Республике.

Туда отправилась группа в составе почти 80 человек. Это большая часть Омского симфонического оркестра. Темп, в котором мы сейчас живем, престиссимо – музыкальный наш термин. Это огромный темп. Однозначно ставлю пять с плюсом всей команде Омской филармонии, потому что действительно все мероприятия прошли на очень высоком профессиональном уровне. Кроме наших афишных событий провели очень много праздников. От Дня России до профессиональных.

Новый год в Китае

– А как вы попали на гастроли в Китай?

– Несколько лет назад уже было приглашение на гастроли в Китай, но тогда не получилось. И в этот раз тоже все было очень непросто. Нас позвала одна очень крупная фирма по организации гастролей русских коллективов. Через представителя в Питере нас пригласили на зарубежные гастроли. Вся подготовительная работа проходила в течение полугода, оформлялись документы открывались визы, делались паспорта на инструменты, составлялись списки, согласовывалась гастрольная программа. Были проблемы с банками Китая, но все-таки отправили оркестр в эту страну 21 декабря, а вернулись 9 января.

– Новый год встречали в Китае, что запомнилось?

– Каждый день был переезд в новый город. Подъем в 7 утра, завтрак, и на скоростном поезде 4-5 часов в пути. Затем репетиция, концерт, и на следующий день с утра снова в дорогу. Всего было 9 городов. Только пару дней между переездами не было концертов. Добирались сложно – 2 дня туда, и два дня обратно – тремя самолетами. На Новый год мы оказались в старинном Сиане, которому более 3 тысяч лет. Это очень красивый город. Там все было убрано в красном цвете, для китайцев это символично – цвет благосостояния, богатства. На праздник женщины надевают красные одежды, конструируют огромные прически, вставляют в волосы заметные броши... Салютов мы не увидели, но было очень красиво. У всех возникло приподнятое настроение. В гостинице открыли шампанское, встретили Новый год и пошли спать. Потому что очень устали, а наутро был переезд в следующий город.

– А как в Китае было с погодой?

– По-разному, температура была от минус 16 на севере Китая и до плюс 24 на юге. Проехали все климатические зоны, брали одежду на всю погоду.

– Что удивило в Поднебесной?

– Это совершенно другой менталитет, поражает технический уровень индустриализации. В городах дома по 50–100 этажей. Залы, где мы выступали, с очень хорошей акустикой, от 1300 до 3000 мест. Было необычно, что в концертных залах нет гардеробов, зрители ходят в верхней одежде – в пуховиках и шапках сидят на концертах. Для меня Китай – страна контрастов. Очень мало людей говорит на английском языке. Приходилось пользоваться мобильными приложениями-переводчиками. Не очень удобно. Хотя это не помешало нашим музыкантам и на метро прокатиться, и в море искупаться на юге страны.

Каждый город Китая имеет свой неповторимый облик. Есть города со старинной архитектурой, есть современные, где много производства и, кстати, не очень хорошая экология. По стране передвижение на скоростных поездах со скоростью 350 км/час. В этих поездах очень комфортно, уши не закладывает, летишь и преодолеваешь очень быстро солидные расстояния.

Музыка нас связала

– Вы прочувствовали, что нас объединяет с Китаем больше всего?

– Китайцы очень дружелюбно относятся к русским. Что нас объединяет – это большая любовь к музыке. Редко в какой стране можно увидеть такое благоговейное отношение к музыкальному искусству. Когда на сцену выходит оркестр, люди просто все восторженные, сидят и не дышат. Начинается концерт, аплодисменты, и под конец эмоциональная температура в зале очень высокая. В Китае в принципе не принято вставать после концерта, но в Шеньчжене все стоя нам аплодировали. Это, говорят, очень большое исключение. Было два интерактива на концертах, и это вылилось в полное единение музыкантов и зрителей.

– Как формировались программы концертов?

– Концерты начинались с оды красному флагу, серпу и молоту китайского автора. В целом программа была сбалансированная. Китайский автор, музыка русских и европейских композиторов.

– У вас был райдер?

– Был общий райдер – пожелания по питанию. В оркестре есть люди с аллергиями, а также те, кто не может есть острое. Нас кормили очень продуманно, и нареканий не было. Было интересно попробовать блюда китайской кухни за их знаменитыми крутящимися круглыми столами.

– Что-то удалось увидеть?

– Культурную программу мы не продумали, учтем это на будущее. Единственное, когда ехали на автобусе, к вокзалам, смотрели на города. Музыканты сами занимали себя в свободное время. Был перелет на самолете, очень интересно было посмотреть, как выглядят китайские города сверху.

– На шопинг выбирались?

– Серьезного шопинга не получилось, потому что в Китае все очень дорого и времени на магазины не было. В основном покупали чай, сувениры. Из еды пробовали клубнику, в Поднебесной сейчас сезон этой ягоды, а еще распробовали очень вкусную китайскую дыню.

«Большой симфонический парк» – новый бренд

– Что у Омской филармонии в планах на 2024 год?

– Из стабильного – все фестивали сохранили. Это Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева, фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», фестиваль Дениса Мацуева, «Диалог поколений», наш фестиваль «Белая симфония». Раз в два года проводим фестиваль новой современной музыки. И, конечно, наши летние мероприятия – «Большой симфонический парк». Отмечу, что в 2023 году был впервые проведен новый формат Симфопарка. Случился баттл оркестров – Ленинградской области и нашего симфонического, буквально произошло творческое единение. Мы ставили двойную сцену, то есть все ресурсы были увеличены вдвое. И проводили этот фестиваль два дня. В этом году также планируем двухдневный фестиваль «Большой симфонический парк». Кстати, это наш запатентованный бренд. Я про этот опыт уже рассказывала в Сочи на конференции и в Петербурге на большом туристическом форуме. Ко мне подошли питерцы, рассказали, что были в прошлом году на Симфопарке в Омске. Они оказались в восторге, потому что никогда такого не видели и не слышали. Эти люди уже взяли билеты и приедут следующим летом в Омск. Симфопарк также стал местом притяжения для гостей из Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Кемерова, Москвы, Казани и других городов. Запланировано выступление Омского народного хора в Концертном зале имени Чайковского в Москве 18 марта. Интересно, что в прошлые выборы мы видели Владимира Владимировича Путина на Красной площади в Москве. Вживую участвовали в инаугурации президента. Желаем победы Владимиру Путину, будем рады выступить в зале Чайковского в Москве, представить свой регион. Также есть предположение, что снова поедем на фестиваль «Добровидение» в Санкт-Петербург. Нас приглашает Курган на День города в августе этого года. В начале 2025 года Камерный оркестр будет принимать участие в Свердловском абонементе. Прорабатывается вопрос о поездке Камерного оркестра в Узбекистан на серию концертов. Нас уже пригласили на следующий Новый год в Китай. Ко мне подходили директора концертных залов, они очень ждут нас снова.

– Вы же узнали о том, что вам присуждено звание заслуженного работника культуры во время гастролей в Китае?

– Да, 3 января проснулась, и меня все поздравляют. Вроде Новый год наступил, с чем меня поздравляют? Выслали фото, оказалось, что присвоили почетное звание. Это очень приятно, волнительно! И налагает огромную ответственность, заставляет с еще большим профессиональным рвением выполнять свою работу. Спасибо за такую высокую оценку моего труда! Но ведь без коллектива никуда, и это высокая оценка работы всей Омской филармонии.