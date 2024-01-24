За 2023 год подобных преступлений было выявлено на 24 % больше, чем в 2022 году.

За 2023 год подобных преступлений было выявлено на 24 % больше, чем в 2022 году.

Областная прокуратура представила информацию о состоянии преступности в регионе за 2023 год. Всего на территории области было зарегистрировано 24 252 преступления. По сравнению с предыдущим годом их количество выросло на 5 %.

Жители Омской области стали реже совершать экономические преступления (–10 %). На спад пошло количество убийств (–14,3 %), краж (–11,9 %), угонов (–14,9 %), грабежей (–25,5 %) и незаконного образования юрлиц (–22,2 %). Также снизилось количество преступлений против собственности (–3,7 %).

За год значительно выросло число изнасилований (+24,1 %) и ДТП со смертельным исходом (+23,2 %). Увеличилось и количество случаев хулиганства – 17 против 5 в предыдущем году. На 45,7 % выросло число зафиксированных мошеннических действий, при этом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – на 41 %.

В регионе было зафиксировано 129 случаев взяточничества, 227 преступлений против государственной власти, 53 разбоя и 2889 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Фигурантами этих дел на 2 % реже стали становиться несовершеннолетние. При этом на 22,7 % реже злоумышленники стали нарушать закон в общественных местах и на 32,4 % реже – на улицах.