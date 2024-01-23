Об этом заявил глава регионального минобра Иван Кротт. Поддерживающая среда должна быть создана для каждого ребенка.
Вице-губернатор и министр образования Омской области Иван Кротт провел рабочую встречу с главой Называевского района Сергеем Доценко и своим заместителем Оксаной Груздевой. На встрече обсуждался недавний случай в школе села Старинка, где один из учеников избивает одноклассников.
– В ближайшее время проведем семинар-практикум для директоров, замдиректоров, советников директоров по воспитанию Называевского района и обсудим создание условий бесконфликтной образовательной среды в школах. Важно, чтобы во всех школах региона была безопасная поддерживающая среда для каждого ребенка, – написал Кротт в своем телеграм-канале.
Министр также добавил, что его ведомством уже подготовлена дорожная карта, мероприятия которой направлены на профилактику буллинга в школах.