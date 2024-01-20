Министр образования Иван Кротт намеревается разобраться в ситуации, которая произошла в сельской школе. Там внук директора избивает одноклассников.

Министр образования Иван Кротт намеревается разобраться в ситуации, которая произошла в сельской школе. Там внук директора избивает одноклассников.

Министр образования Омской области Иван Кротт отреагировал на происшествие, которое произошло в селе Старинка Называевского района. Напомним, там в местной школе внук директора постоянно избивает своих одноклассников. Об этом рассказали жители в социальных сетях.

– Дети дружат по-разному, не исключение, когда они задирают друг друга. Важно вовремя понять, что это уже не игра и не дружеские смешки, а настоящая травля. Что было на самом деле в этой школе, мы скоро поймем. Чтобы разобраться в причинах, нужно узнать, что побудило родителя, когда казалось, что конфликт исчерпан и дети помирились, написать заявление, – заявил Кротт.

Кроме того, глава Минобразования сообщил, что ведомство открывает горячую линию по буллингу. Омичи смогут поделиться своей историей и получить помощь. Центр будет работать с понедельника по пятницу в рабочие часы по телефону +7 (3812) 32-35-90 или +7 (3812) 777-779.