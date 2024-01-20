Инцидент произошел в селе Старинка Называевского района. По словам местных жителей, внук директора избивает одноклассников. Происходит это не первый раз.

Инцидент произошел в селе Старинка Называевского района. По словам местных жителей, внук директора избивает одноклассников. Происходит это не первый раз.

Жители села Старинка Называевского района рассказали о конфликтной ситуации, которая происходит в местной школе. По их словам, внук директора издевается над своими одноклассниками. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

– Собирали, делали собрание, были и учителя, и директор. По итогу все сказали хорошо, а директор выдал: «Мой внук просто так бы не стал это делать». Это происходит уже не первый раз, продолжается это почти каждый день, – пишет автор поста.

Инцидентом сразу же заинтересовались в полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, стражи порядка организовали проверку и выехали на место.