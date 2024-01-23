Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Преступление произошло в Санкт-Петербурге в 2022 году. Омичу огласили приговор.
Фрунзенский районный суд огласил приговор 25-летнему уроженцу Омска. Он обвинялся в убийстве своей жены, рассказали в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. 
По версии следствия, супружеская пара занималась порнографическими съемками и стримами, сообщает «Коммерсантъ». Летом 2022 года между ними произошел конфликт из-за ревности. Тогда молодой человек схватил нож и нанес своей возлюбленной не менее 22 ударов. Эксперты установили, что девушка скончалась не позднее 3 августа, однако ее тело полицейские обнаружили только 10 августа.
Ранее парень уже был судим за кражи и уклонение от военной службы. Он признал свою вину. Суд приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима.
2421
·Происшествия

Преступление произошло в Санкт-Петербурге в 2022 году. Омичу огласили приговор.
Фрунзенский районный суд огласил приговор 25-летнему уроженцу Омска. Он обвинялся в убийстве своей жены, рассказали в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. 
По версии следствия, супружеская пара занималась порнографическими съемками и стримами, сообщает «Коммерсантъ». Летом 2022 года между ними произошел конфликт из-за ревности. Тогда молодой человек схватил нож и нанес своей возлюбленной не менее 22 ударов. Эксперты установили, что девушка скончалась не позднее 3 августа, однако ее тело полицейские обнаружили только 10 августа.
Ранее парень уже был судим за кражи и уклонение от военной службы. Он признал свою вину. Суд приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима.
2421