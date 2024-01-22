Омск-Информ
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·Общество

Она состоит в основном из однокомнатных и двухкомнатных квартир.
Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию еще одного многоквартирного дома в Омске. Он располагается по адресу: Ватутина, 39.
В доме 11 этажей. Из 116 квартир 57 однокомнатных, столько же двухкомнатныех и только 2 трехкомнатные. Как сообщили в мэрии, дом строило ООО «Первая инвестиционная компания – микрорайон Садовый».
Ранее сообщалось, что к вводу в эксплуатацию в Омске также готовят дом на Братской. В нем совсем нет однокомнатных квартир.
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·Общество

Она состоит в основном из однокомнатных и двухкомнатных квартир.
Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию еще одного многоквартирного дома в Омске. Он располагается по адресу: Ватутина, 39.
В доме 11 этажей. Из 116 квартир 57 однокомнатных, столько же двухкомнатныех и только 2 трехкомнатные. Как сообщили в мэрии, дом строило ООО «Первая инвестиционная компания – микрорайон Садовый».
Ранее сообщалось, что к вводу в эксплуатацию в Омске также готовят дом на Братской. В нем совсем нет однокомнатных квартир.
3238