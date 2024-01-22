Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Многоэтажка появилась в Октябрьском округе. В ней совсем нет однокомнатных квартир.
В Омске готовят к вводу в эксплуатацию дом № 19/3 на улице Братской. Госстройнадзор проверил здание, не выявил нарушений и выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.
В доме 10 этажей и 72 квартиры, состоящие из двух-трех комнат. На первом этаже 6 квартир имеют отдельный вход.
Как сообщили в региональном министерстве строительства, застройщик дома – Попов М.Т., подрядчик – ООО «Престиж-Строй».
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·Экономика/Бизнес

Многоэтажка появилась в Октябрьском округе. В ней совсем нет однокомнатных квартир.
В Омске готовят к вводу в эксплуатацию дом № 19/3 на улице Братской. Госстройнадзор проверил здание, не выявил нарушений и выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации.
В доме 10 этажей и 72 квартиры, состоящие из двух-трех комнат. На первом этаже 6 квартир имеют отдельный вход.
Как сообщили в региональном министерстве строительства, застройщик дома – Попов М.Т., подрядчик – ООО «Престиж-Строй».
3508