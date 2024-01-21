Омск-Информ
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·Общество

Быт пациентов новой больницы постепенно начали налаживать. Скоро им привезут также микроволновки, чайники и стиральные машины.
В омский госпиталь, где лежат раненые участники СВО, волонтеры привезли новые трости и коляски. Как сообщили сами бойцы, необходимый для реабилитации инвентарь начали поставлять уже через несколько часов после обращения в соцсетях.
– В понедельник-вторник приедет стиральная машина. Не одна, конечно. Также микроволновые печи. Много еще что. Люди помогают. Огромное им спасибо, – сказал боец.
Как сообщил блогер Евгений Гольман, для раненых заказали 5 стиральных машин, 10 микроволновок и 10 чайников.
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·Общество

Быт пациентов новой больницы постепенно начали налаживать. Скоро им привезут также микроволновки, чайники и стиральные машины.
В омский госпиталь, где лежат раненые участники СВО, волонтеры привезли новые трости и коляски. Как сообщили сами бойцы, необходимый для реабилитации инвентарь начали поставлять уже через несколько часов после обращения в соцсетях.
– В понедельник-вторник приедет стиральная машина. Не одна, конечно. Также микроволновые печи. Много еще что. Люди помогают. Огромное им спасибо, – сказал боец.
Как сообщил блогер Евгений Гольман, для раненых заказали 5 стиральных машин, 10 микроволновок и 10 чайников.
5010