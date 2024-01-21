Отправленный сюда солдат из Перми на видео рассказал, что в больнице имеется всего одна инвалидная коляска.

Отправленный сюда солдат из Перми на видео рассказал, что в больнице имеется всего одна инвалидная коляска.

Раненые участники СВО, которые лечатся в омском госпитале на Гусарова, пожаловались на дефицит колясок, костылей и тростей. Один из мужчин, родом из Перми, записал видео из больницы.

– Здесь нет тростей, я со своими приехал. Есть несколько костылей и одна коляска для человека, который совсем без ног, – рассказал раненый боец.

Он обратился с просьбой привезти в больницу еще хотя бы пару колясок и тростей. В остальном новый госпиталь бойцов устраивает.

На просьбу откликнулся блогер Евгений Гольман. В своем ТГ-канале он рассказал, что купил для парней коляски и костыли. Однако его возмутило то, что в больнице с этим оказались проблемы.