Следователи показали видео, где ученик сельской школы избивает своего одноклассника. Организована проверка.
Следователи заинтересовались инцидентом, который произошел в школе села Старинка Называевского района. Там один из школьников избивает своих одноклассников. Изначально о происшествии рассказали в социальных сетях местные жители. По их словам, мальчик является внуком директора учебного заведения.
– В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, причины девиантного поведения школьника, а также вопрос о том, какие меры принимались со стороны администрации учебного заведения для разрешения конфликтной ситуации, действиям либо халатности работников школы будет дана правовая оценка, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
После проверки стражи порядка поднимут вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на ситуацию отреагировал глава регионального Минобразования Иван Кротт. Чиновник заявил, что ведомство обязательно разберется в проблеме. Кроме того, власти даже организовали горячую линию по буллингу.