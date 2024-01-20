Омск-Информ
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·Происшествия

На космодром «Восточный» должны были доставить компьютеры. Однако груз прибыл не в полном составе.

В Telegram-канале «112» рассказали об инциденте, произошедшем в вагоне поезда, который отправился из Омска на космодром «Восточный» на Дальнем Востоке. По пути кто-то похитил компьютеры на 250 тыс. рублей.

Груз с техникой выехал еще 16 декабря и прибыл под Новый год. Однако вскоре выяснилось, что количество техники сильно уступает ожидаемому.

Сейчас стражи порядка выясняют все причины произошедшего. Возбудили уголовное дело.

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·Происшествия

На космодром «Восточный» должны были доставить компьютеры. Однако груз прибыл не в полном составе.

В Telegram-канале «112» рассказали об инциденте, произошедшем в вагоне поезда, который отправился из Омска на космодром «Восточный» на Дальнем Востоке. По пути кто-то похитил компьютеры на 250 тыс. рублей.

Груз с техникой выехал еще 16 декабря и прибыл под Новый год. Однако вскоре выяснилось, что количество техники сильно уступает ожидаемому.

Сейчас стражи порядка выясняют все причины произошедшего. Возбудили уголовное дело.

2306