В Омске до конца октября сохранят прошлогодние цены на квартиры в «Снегирях»

В семейном квартале можно выбрать жилье площадью от 23,5 до 86,5 кв. м. На отдельные квартиры распространяется специальное предложение с выгодой до 20 %.

Фото: Dogma

Строительная компания DOGMA объявила о специальном предложении в семейном квартале «Снегири» в Омске. До конца октября покупатели могут приобрести жилье по стоимости прошлого года.

В жилом квартале представлены квартиры площадью от 23,5 до 86,5 кв. м – от эргономичных студий до просторных трехкомнатных. На последних этажах домов запроектированы видовые квартиры с панорамным остеклением, из которых можно наслаждаться видами на лес или город. В жилых корпусах также представлены квартиры евроформата с кухнями-гостиными, мастер-спальнями и гардеробными.

Предложение распространяется на ограниченный перечень квартир. Максимальный размер выгоды составляет до 20 %, что позволяет приобрести жилье в современном квартале по стоимости 2025 года.

– Мы понимаем, насколько важна для омичей финансовая определенность, особенно в период трансформации льготных ипотечных программ. Запуск акции с ценами прошлого года на пул квартир в «Снегирях» и гибкие финансовые инструменты DOGMA – это возможность для многих семей купить квартиру большей площади или первое жилье для детей на выгодных условиях, – прокомментировала Кристина Исакова, руководитель отдела продаж квартала «Снегири» федеральной строительной компании DOGMA.

Семейный квартал «Снегири» возводится в перспективном микрорайоне Московка. На участке площадью 25 гектаров появятся жилые дома переменной этажности от 12 до 21 этажа, а также масштабная социальная инфраструктура: детские сады, школа и поликлиника. В квартале предусмотрена собственная автономная котельная, а в непосредственной близости к жилому комплексу благоустроят многофункциональный экопарк с рекреационными, детскими и спортивными зонами, а также специальными площадками для собак.

Подробные планировки и условия покупки жилья можно узнать в офисе продаж компании DOGMA на пересечении ул. Светловской и Архиепископа Сильвестра или по телефону +7(861) 211 48 94. А в шоуруме квартала «Снегири» можно оценить планировочные решения и качество отделки помещений от строительной компании DOGMA.

Сроки проведения акции – с 01.10.2026 до 31.10.2026. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Организатор акции и застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск». Подробная информация об организаторе акции, правилах и условиях ее проведения, перечне квартир и размере скидок – на сайте dogma.ru и по телефону +7(861) 211 48 94. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.