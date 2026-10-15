В Омске выставили на продажу популярный ТЦ за четверть миллиарда

Уточняется, что в здании трехметровые потолки.

Фото: yandex.ru/maps

В Советском округе Омска на продажу выставлен торговый центр «На Бархатовой», расположенный в микрорайоне Заозерный по адресу: улица Бархатова, 2а. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что объект представляет собой четырехэтажное здание 2008 года постройки общей площадью 3825 кв. м, расположенное на собственном земельном участке площадью 1200 кв. м.

Высота потолков в помещениях составляет 3 метра, выполнена офисная отделка. В здании установлен пассажирский лифт, а со двора организована зона разгрузки для грузового транспорта. Торговый центр полностью обеспечен центральными коммуникациями, электрическая мощность составляет 200 кВт.

В здании смонтированы системы вентиляции с центральным кондиционированием, охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения и видеонаблюдение.

ТЦ оценили в 260 миллионов рублей. Здание предлагается к продаже целиком как готовый арендный бизнес. Отмечается, что это не первый торговый центр, который выставляется на продажу в Омске за последнее время.