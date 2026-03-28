Снять нельзя купить: аренда квартиры в Омске превратилась в финансовую ловушку

Цены на жилье оторвались от реальности.

Омск долгое время оставался в числе городов с доступным жильем, однако сегодня на рынке недвижимости сложился серьезный дисбаланс. Главным препятствием стала ипотека. При нынешних ставках ежемесячный платеж за собственную квартиру часто в два с лишним раза превышает стоимость аренды.

Покупка жилья со временем превратилась в недоступную роскошь, а люди оказались «заперты» в съемных квартирах. Из-за этого спрос на аренду взлетел, а следом поползли вверх и цены.

Как потянуть жилье?

Когда речь заходит о выборе между ипотекой и арендой, эксперты советуют отбросить эмоции и взять в руки калькулятор. Заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и статистика» омского филиала Финансового университета при правительстве РФ Сергей Евсеенко считает, что универсального ответа «что лучше» сейчас нет – все зависит от размера кошелька каждой семьи.

– Ипотека – штука нервная: то лимиты кончаются, то ставки меняются. С одной стороны, именно она тянет за собой весь локомотив – стройматериалы, мебель, само строительство. Если она рухнет, посыплется все. Однако для конкретной семьи это вопрос не только денег, но и выносливости. Чтобы ввязаться в это на многие годы, нужно иметь богатырское здоровье, стальные нервы и абсолютно стабильную работу, – поделился эксперт в разговоре с «Омск-информом».

Сегодня для арендатора важно знать, какую сумму нужно отдавать за квартиру, чтобы не сводить концы с концами. По словам Евсеенко, в классической экономике безопасный порог составляет 10 %. Отметка в 25 % – это уже критический предел.

– Десять процентов от дохода – это нормально, почти незаметно. А 25 % – это уже край, дальше начинается нищета, когда текущие расходы просто захлестывают человека. При нынешних ценах и зарплатах уложиться в эти рамки становится все труднее, – отметил Евсеенко.

50 тысяч «на старт»

Если заглянуть в актуальные объявления на «Авито», становится ясно, что арендовать «однушку» дешевле 20 тыс. рублей – задача не из простых. Цены сильно зависят от района и состояния дома, но общий уровень остается высоким.

Самые дорогие варианты сосредоточены в Центральном и Советском округах. За современную квартиру на Красном Пути или в районе проспекта Мира просят от 35 до 55 тыс. рублей. Даже в старом жилом фонде Нефтяников ценники редко опускаются ниже 25–28 тыс. рублей из-за высокого спроса со стороны студентов.

В новых микрорайонах на Левом берегу аренда стандартной однокомнатной квартиры колеблется в районе 26–35 тыс. рублей. При этом в старых панельках в районе Солнечного еще можно встретить варианты за 20–22 тыс. рублей, но такие предложения исчезают с сайта в течение нескольких часов.

Октябрьский и Ленинский округа считаются более доступными. Здесь реально найти жилье за 18–23 тысячи, но чаще всего это будут квартиры на окраинах или варианты с очень скромным ремонтом.

Важно учитывать, что к этой сумме арендатору почти всегда придется добавить оплату за ЖКУ (4–6 тыс. рублей) и залог, который часто равен стоимости месяца проживания. В итоге «входной билет» в съемную квартиру для омичей сегодня начинается в среднем с 50–60 тыс. рублей единовременного платежа.

На этом фоне федеральная статистика выглядит неожиданно оптимистично. Согласно данным аналитиков, по итогам прошлого года Омск вошел в число крупнейших городов России, где стоимость аренды даже немного снизилась. Съем «однушек» и студий в городе формально подешевел на 5,9 %. Аналогичная ситуация наблюдается у наших соседей – в Новосибирске, Екатеринбурге и Челябинске. Однако рядовые арендаторы этого «удешевления» часто не замечают.

Пора усмирять аппетиты

Опытный омский риелтор Людмила Олефир уверена, что нынешние цены часто берутся «с потолка». По ее словам, многие хозяева квартир просто смотрят на объявления соседей в интернете и ставят такие же цифры у себя, не глядя на реальное состояние жилья.

– Иногда за откровенную рухлядь, на которую и смотреть-то не на что, выставляют дикий ценник. Я в таких случаях просто отказываюсь работать с объектом – мне невыгодно тратить деньги на рекламу и искать жильцов, которые все равно будут возмущаться ценой. Приезжие из других регионов вообще в шоке: они не понимают, почему в Омске стала такая дорогая аренда, – поделилась с «Омск-информом» Людмила Олефир.

Риелтор отметила, что сейчас на рынке идет борьба между здравым смыслом и жадностью. Пока одни пытаются сорвать куш, другие понимают, что зарплаты у омичей не резиновые.

– Есть порядочные собственники, которые годами работают со мной. Им важнее найти хороших, надежных жильцов, чем выжать максимум прямо сейчас. Мы с коллегами очень надеемся, что в этом году ситуация стабилизируется. Расти ценам просто некуда – людям должно хватать денег не только на квартиру, но и на жизнь, – заключила эксперт.

UniversusGPT

Очевидно, что бесконечно этот «ценовой пузырь» раздуваться не может. При неизменных зарплатах омичей дальнейшее повышение стоимости аренды приведет лишь к тому, что квартиры будут простаивать месяцами.

В ситуации, когда свободных денег практически не остается, люди начинают искать альтернативы. Кто-то возвращается к родителям, кто-то съезжается с друзьями, чтобы делить расходы, а кто-то и вовсе уезжает из региона в поисках городов, где зарплаты больше соответствуют ценам на жизнь.

Завышенные ожидания собственников в итоге обернутся против них самих. Простой жилья даже в течение двух месяцев обходится дороже, чем разумная скидка адекватному жильцу на старте. Рано или поздно придется признать, что квартира стоит не столько, сколько хочет хозяин, а столько, сколько за нее способны заплатить.