В Омске рухнули цены на аренду квартир

По мнению экспертов, снижение цен продолжится и в 2026 году.

Фото создано при помощи ИИ

Омск вошел в число крупнейших городов России, где снизилась стоимость аренды жилья. По итогам прошлого года съем «однушек» и студий в городе подешевел на 5,9 %. Аналогичная ситуация наблюдается в Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске и Ростове-на-Дону, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

По итогам 2025 года, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в России снизилась на 1 %, составив 31,9 тыс. рублей в месяц, а двухкомнатные квартиры подешевели на 3 % и теперь обойдутся в среднем в 44,6 тыс. рублей.

Основной причиной падения расценок, по мнению экспертов, стал резкий рост количества сдаваемых объектов. Предложение выросло на 25–35 %, вызвав обострение конкуренции среди арендодателей. Владельцы столкнулись с необходимостью снизить цены, чтобы привлечь жильцов.

Аналитики считают, что в этом году тренд на снижение стоимости аренды сохранится. Отмечается, что на динамику цен влияют экономические условия, низкая доходность населения и сохранение высокого уровня инфляции.