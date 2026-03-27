Фарм-клуб «Авангарда» начинает плей-офф в СКК имени Виктора Блинова

Соперником омичей станет челябинский «Челмет».

Сегодня, 27 марта, состоится историческое событие в мире омского спорта. На льду СКК имени Виктора Блинова, который откроется после капитального ремонта, состоится первая игра фарм-клуба «Авангарда», команды «Омские Крылья», с челябинским «Челметом».

– «Омские Крылья» проведут матчи 1/8 финала на домашней площадке. Накануне хоккеисты уже опробовали новый лед и готовы ринуться в бой, – сообщили в минспорте.

Соперником омичей стал «Челмет», матч состоится для определенного круга болельщиков – свои билеты они получили за победу в онлайн-викторине.

Добавим, что после почти 20-летнего перерыва большой хоккей снова вернется на легендарную арену, которая с 1987-го по 2007-й была домашним стадионом «Авангарда». Игра 27 марта начнется в 19:00, а 29 марта – в 13:00.

В этот день состоится и торжественная церемония открытия СКК имени Виктора Блинова. «Омск-информ» ранее писал об этом. В событии примет участие легендарный советский и российский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея Владислав Третьяк.