Приедет Третьяк: в «Авангарде» назвали новую дату открытия СКК Блинова

Об этом заявили в пресс-службе клуба.

В «Авангарде» назвали новую дату открытия СКК имени Блинова. Как сообщили в клубе, торжественное мероприятие состоится в воскресенье, 29 марта.

На открытии также будет присутствовать легендарный советский вратарь, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который станет почетным гостем мероприятия.

– Хочу поделиться с вами прекрасной новостью. В вашей области есть прекрасный дворец, который воспитал очень много талантливых хоккеистов, Виктора Блинова. И вот полностью прошла реконструкция, и он готов сегодня принимать самые лучшие соревнования, лучший хоккей, который вы любите, – заявил Третьяк.

Спортсмен также выразил признательность всем, кто участвовал в создании стадиона, отметив, что благодаря их усилиям арена обрела новую жизнь и особую атмосферу.

Напомним, что ранее сообщалось, что СКК имени Блинова откроется уже 27 марта. Однако, судя по всему, официальное открытие ожидается только в воскресенье.