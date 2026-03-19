Названа точная дата открытия омского СКК им. Блинова

Из-за «запоздавшего» открытия первые игры «Омских Крыльев» пришлось переносить в Челябинск.

Сегодня, 19 марта, стала известна точная дата открытия СКК им. Блинова в Омске. Об официальном открытии дверей ремонтируемого спорткомплекса сообщили в «Авангарде».

Как сказано в сообщении клуба, СКК им. Блинова начнет принимать гостей уже в следующую пятницу, 27 марта. В «Авангарде» также отметили, что ВХЛ согласилась перенести первые игры плей-офф «Омских Крыльев» на домашнюю арену «Челмета» в Челябинск. После выездной серии омский фарм-клуб вернется домой и начнет проводить матчи на обновленной арене.

– Для завершения ремонтных работ и по просьбе нашего клуба Всероссийская хоккейная лига приняла решение перенести начало серии 1/8 финала плей-офф «Омские Крылья» – «Челмет» в Челябинск, наш фарм-клуб начнет первый раунд на выезде, а потом приедет в Омск, – рассказали в «Авангарде».

Отметим, что ранее подрядчик, занимающийся ремонтом объекта, сообщал, что спорткомплекс откроется к началу плей-офф. Однако за три дня до первой игры на сайте «крыльев» было сказано, что первые матчи фарм-клуб проведет на старой площадке – в хоккейной академии «Авангард».