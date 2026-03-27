В МЧС рассказали, каким населенным пунктам грозит вода.

В этом году в Омской области ожидается три волны паводка. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал начальник Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Омской области Максим Рыбак.

Первая волна ожидается уже во время ледохода, который начнется на юге региона 9 апреля. Уже 5 апреля в поселок Затон в Черлакском районе отправятся 10 сотрудников МЧС с техникой и необходимым снаряжением. Чуть позже отправятся спасатели и в Усть-Ишим.

– Также при ледоходе могут затапливаться населенные пункты в пойменно-низменной части реки близ города Тары и в Знаменском районе. Больше населенных пунктов, страдающих от ледохода на реке Иртыш, у нас нет, – отметил Рыбак.

Грозят затоплением домов также река Тара в Муромцевском районе и река Уй в Седельниковском.

Затоплений от второй волны паводка сотрудники МЧС пока не ожидают. Однако будет еще и третья волна, связанная с водосбросами на Иртыше. Она ожидается с середины мая по конец июня, но точная дата пока неизвестна. В предыдущие годы эти сбросы сопровождались затоплениями.