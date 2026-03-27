В Омской области детям давали испорченные продукты в детских садах

Прокуратура выявила нарушения у подрядчика и персонала.

GigaChat

Прокуратура Таврического района Омской области вместе с Роспотребнадзором проверила, как организовано питание малышей в детских садах.

Рейд в трех детских садах показал, что услуги по питанию оказывались ненадлежащим образом как предпринимателем, так и персоналом учреждений. Выявлены испорченные продукты, однообразное меню и нарушения технологических процессов приготовления блюд.

По итогам проверки прокуратура направила представления руководителям детских садов и предпринимателю с требованием исправить нарушения. Индивидуальный предприниматель также привлечен к административной ответственности за нарушение санитарных норм при организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ).

Прокуратура продолжает тщательно следить за соблюдением норм качества и безопасности детского питания.