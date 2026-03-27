В Омской области главврач ЦРБ оштрафован за невыплату миллиона рублей сверхурочных

Прокуратура выявила нарушения при начислении зарплаты.

Фото: Freepik.com

Прокуратура Седельниковского района инициировала проверку соблюдения трудового законодательства в районной больнице после жалобы одного из сотрудников.

Установлено, что с сентября 2024-го по конец 2025 года сотрудники получали доплату за сверхурочные только по окладу или тарифной ставке, при этом компенсационные и стимулирующие выплаты не учитывались. Из-за нарушений трудового законодательства 43 медицинских сотрудника не получили выплаты, превышающие 1 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура внесла представление и возбудила в отношении главного врача Седельниковской ЦРБ административное производство за нарушение сроков выплаты заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

На данный момент сотрудникам проведен полный перерасчет, задолженность по зарплате полностью выплачена, а главный врач привлечен к административной ответственности и оштрафован.