·Общество

На окраине Омска произошло сразу два блэкаута

На этой неделе отключения произошли уже дважды.
В Октябрьском округе Омска снова начались проблемы с электроснабжением. Вчера с трех часов дня до позднего вечера без света остались дома в районе МСЧ-9 (улицы 5-я Кордная и 3-я Молодежная).

Отметим, что в среду, 25 марта, свет отключили жителям Чкаловского поселка. По словам горожан, электроэнергии не было в 70 домах, и длилось это более 15 часов.

Тогда причиной блэкаута стал прорыв водопровода. Вода залила трансформаторную подстанцию.

