·Общество

Затопило подстанцию: целый район Омска остался без электричества

Ресурсники устраняют аварию, но переносят сроки.
Жители Чкаловска в Омске пожаловались на отсутствие электроэнергии. По словам горожан, уже более 15 часов света нет в 70 домах на Космическом проспекте, улицах Осминина, Романенко, Ермолаева, Пономаренко, Товстухо, 50 лет ВЛКСМ и 75-й Гвардейской бригады.

Причиной блэкаута стал прорыв водопровода. Вода залила трансформаторную подстанцию.

Сначала, как сообщают жители, им обещали вернуть свет к 17:00. Потом сроки перенесли на 20:00.

