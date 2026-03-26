Омский следком возбудил «уголовку» по факту нападения собаки на маленькую девочку

В Омской области следственные органы СК России расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении работников муниципального учреждения. Их действия при организации отлова безнадзорных собак проверяются на предмет халатности (ст. 293 УК РФ).

Как полагает следствие, из-за недостатков в организации отлова бездомных животных 24 марта возле торгового комплекса на улице Новокирпичной в Омске произошло нападение на 10-летнюю девочку – животное укусило ребенка, в результате чего она получила телесные повреждения.

В настоящее время органы следствия продолжают работу по выяснению причин и деталей инцидента, а также по определению виновных. Параллельно проводятся мероприятия по отлову опасных собак.

Напомним, что ранее прокуратура Омской области начала проверку по этому случаю. По ее результатам будет решено, нужно ли принимать какие-либо меры. Также, после того как пострадавшая завершит лечение и станет ясно, насколько серьезный ущерб был нанесен ее здоровью, будет принято решение о том, подавать ли в суд иск о компенсации морального вреда.