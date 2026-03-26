·Происшествия

Прокуратура взяла на контроль опасное нападение бродячей собаки на ребенка

Мать пострадавшей утверждает, что подобные случаи происходят не впервые.
стаффордширский терьер

Прокуратура Омской области начала проверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка.

Инцидент произошел утром 24 марта на улице Новокирпичной. По предварительным данным, у торгового комплекса бродячая собака напала на 10-летнюю девочку и укусила ее за ногу.

Надзорное ведомство намерено установить все обстоятельства случившегося, а также дать правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц и организаций, ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными.

По итогам проверки прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования. Кроме того, после завершения лечения пострадавшей и установления степени тяжести вреда здоровью будет решен вопрос о направлении в суд иска о компенсации морального вреда.

Напомним, что ранее мать пострадавшей девочки в социальных сетях рассказала подробности инцидента. По ее словам, это уже не первый случай нападения на ребенка.

