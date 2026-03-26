Прокуратура взяла на контроль опасное нападение бродячей собаки на ребенка

Мать пострадавшей утверждает, что подобные случаи происходят не впервые.

@GigaChat

Прокуратура Омской области начала проверку по факту нападения бездомной собаки на ребенка.

Инцидент произошел утром 24 марта на улице Новокирпичной. По предварительным данным, у торгового комплекса бродячая собака напала на 10-летнюю девочку и укусила ее за ногу.

Надзорное ведомство намерено установить все обстоятельства случившегося, а также дать правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц и организаций, ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными.

По итогам проверки прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования. Кроме того, после завершения лечения пострадавшей и установления степени тяжести вреда здоровью будет решен вопрос о направлении в суд иска о компенсации морального вреда.