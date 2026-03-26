Бездомные собаки продолжают кусать детей в Омске

Очередному нападению подверглась школьница.

omskinform.ru

В минувший вторник, 24 марта, бездомные собаки в Омске снова напали на ребенка. Это произошло на улице Новокирпичной около торгового комплекса «Южанка».

– Там находились две собаки, одна из них, что покрупнее, внезапно оскалилась и укусила за ногу. Все произошло мгновенно и неожиданно. После крика эти две собаки убежали. Теперь ставим уколы от бешенства, – рассказала в соцсетях мать девочки.

Сразу после укуса девочка бредила и температурила. А теперь целых три месяца ей придется терпеть болезненные уколы.

По словам омички, собаки нападают на ее дочь не в первый раз. Первое нападение произошло два года назад рядом с домом. Тогда пес только потрепал рукав куртки и вырвал у ребенка варежку.

После этого инцидента было возбуждено уголовное дело, которое вскоре закрыли. С мэрии тогда взыскали 5000 рублей.

– Спустя два года в нашем микрорайоне ничего не изменилось, как были стаи собак, так и есть, как были те, кто прикармливал их, так они и есть. КТОС систематически вызывает отловщиков, но фактически ситуация не меняется, ведь после чипирования собак вновь выпускают в ту же среду, – отметила женщина.

Ранее сообщалось, что на на омского подростка набросились сразу пять собак. Они прокусили мальчику колено и голень.