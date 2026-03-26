Мост у Телецентра в Омске встал на ремонт: водителей ждут ограничения

Подъезды приводят в порядок холодным асфальтом.

Ночью на подъездах к мосту имени 60-летия ВЛКСМ провели ремонт холодным асфальтом. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Из-за перепадов температур зимой и весной дорожные работы ведутся только с применением инертных материалов. С началом работы асфальтовых заводов подрядчик перейдет на горячий асфальт на подъездах к мосту.

В ночное время на объекте также продолжаются строительно-монтажные работы. В связи с этим движение по мосту будет ограничиваться дважды в неделю, с 23:00 до 5:00.