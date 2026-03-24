Хоценко сообщил о ходе реконструкции моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске

Ремонтные работы идут в соответствии с графиком.

В Омске продолжается капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. О ходе работ сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. На объекте ежедневно трудятся около 130 специалистов, работы организованы в двухсменном режиме.

Реконструкция одного из ключевых транспортных сооружений города ведется в соответствии с графиком. Строители работают круглосуточно, без выходных, чтобы сохранить темпы обновления объекта.

Глава региона держит реализацию проекта на постоянном контроле и регулярно посещает строительную площадку. Представители подрядной организации «СтройТраст» докладывают Виталию Хоценко о текущих этапах реконструкции и выполнении намеченных работ.

Сейчас специалисты ведут устройство монолитного цоколя по всей протяженности моста. Параллельно выполняется армирование конструкции, установка опалубки и монтаж закладных элементов. Кроме того, продолжается монтаж мачт контактной сети.

Одновременно на объекте ведутся работы по устройству смотровых ходов по всей длине мостового сооружения. Продолжается пескоструйная очистка металлоконструкций пролетного строения с последующей окраской.

Также специалисты занимаются установкой элементов судовой сигнализации. На правой стороне моста уже смонтировано около 80 % необходимых конструкций. Завершить эти работы планируется до начала навигационного периода, чтобы все системы были полностью готовы к эксплуатации.

Для выполнения работ на объекте задействовано значительное количество техники. В частности, используются краны, экскаваторы, погрузчики и сваебойное оборудование, позволяющие вести реконструкцию в интенсивном режиме.

Реконструкция моста имени 60-летия ВЛКСМ является одним из важных инфраструктурных проектов для Омска. После завершения работ сооружение получит обновленные конструкции и инженерные системы, что позволит повысить надежность и безопасность движения.