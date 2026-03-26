Гонка за баллами: омичи штурмуют рынок репетиторов перед ЕГЭ

Подготовка к экзаменам стала платным удовольствием не для всех.

Март для родителей старшеклассников – время непростое. До выпускных экзаменов осталось два месяца, и, чтобы подготовиться к ним, нередко приходится брать репетиторов. Спрос на них просто огромный. Если раньше к частным учителям ходили только «двоечники», чтобы подтянуть знания по конкретному предмету, то сейчас дополнительные занятия берут почти все, кто планирует поступать в вузы.

Главный вопрос, который задают себе родители: «Почему мы в свое время справлялись сами, а сейчас детям нужны репетиторы?». Ответ кроется не в лени учеников, а в изменившейся реальности школьного образования.

Школа не справляется?

В крупных микрорайонах школы работают на пределе возможностей. Когда в классе 30–35 человек, учитель физически не может подойти к каждому и объяснить, почему конкретная задача решается именно так. Урок длится всего 40 минут, и за это время нужно успеть проверить домашнее задание, отметить отсутствующих и выдать новую тему. На индивидуальную работу времени просто не остается.

Нельзя не отметить и общий дефицит педагогов. По данным департамента образования мэрии Омска, по состоянию на середину января, в школах города не хватало 481 учителя. Дефицит наблюдался по 20 предметам. Когда в школе один преподаватель ведет три предмета или уроки постоянно заменяют, знания попросту не усваиваются. В такой ситуации само наличие в школе штатного учителя по предмету, который ученик собирается сдавать, – это уже большая удача.

Да и сами экзамены становятся сложнее, а в специфические критерии оформления заданий ежегодно вносятся новые поправки. «Натаскать» в этом выпускников и помогают репетиторы. Они понимают, за что могут снять балл и как правильно сформулировать ответ, чтобы эксперт его зачел.

Цена 100 баллов

Для большинства омских семей оплата репетиторов становится одной из самых весомых статьей расходов после продуктов и коммунальных платежей. Подобрать учителя по подходящей цене сейчас можно на популярных сайтах объявлений.

Самым доступным сегментом на рынке в последние годы стали студенты университетов. В Омске они берут 400–600 рублей за час занятия. Для студентов репетиторство является хорошей подработкой, так как они сами недавно сдавали эти же экзамены и помнят все их тонкости. Для подростка же такой учитель часто становится старшим товарищем, которому не страшно признаться, что ты чего-то не понимаешь, говорит студентка второго курса и репетитор по английскому языку Софья Шевченко.

– С учениками я стараюсь находиться в дружеских отношениях, чтобы им было комфортно, но в то же время не переходить границы, не позволять какие-то фамильярности, – поделилась Софья в беседе с «Омск-информом». – Важно не забывать, что на занятия ко мне приходят в первую очередь учиться, а не болтать. Репетиторством я начала заниматься, потому что мне нужен был легкий заработок, но со временем поняла, что мне это действительно нравится – объяснять то, в чем я разбираюсь, кому-то еще.

«Золотой стандарт» репетиторства – школьные учителя с многолетним стажем. Стоимость их услуг в Омске варьируется от 700 до 1000 рублей за час. К ним идут за стабильностью и проверенными методиками. Часто такие педагоги работают у себя дома или выезжают к ученику. Однако некоторые предпочитают проводить занятия с детьми прямо в школе после уроков.

– У меня группа выпускников из 20 человек. На занятиях разбираем вторую часть экзамена. Чтобы хорошо написать первую, достаточно работать на уроках и выполнять домашние задания. Со второй сложнее, нужно формулировать ответы согласно критериям и уметь правильно подбирать примеры, – отметила в разговоре с «Омск-информом» преподаватель обществознания Татьяна Филиппова.

Самый дорогой и труднодоступный сегмент – преподаватели вузов и эксперты ЕГЭ. В среднем специалисты берут от 1200 до 2500 рублей за академический час. К ним обращаются те, кто нацелен на столичные вузы, где для поступления необходим высший балл.

Если посчитать, что ребенку нужно хотя бы два предмета по два раза в неделю, сумма в месяц для обычной омской семьи набегает внушительная – от 12 до 20 тыс. рублей. При средней зарплате в регионе это заставляет многих родителей переходить в режим экономии. Однако, если посмотреть на затраты как на долгосрочную инвестицию, выходит не так дорого. Если ребенок поступит на бюджет, семье не придется платить за обучение в университете в десятки раз больше каждый год.

Онлайн против «живых» встреч

Омск, как и многие российские города, уже давно принял формат дистанционного обучения. Если раньше родители с недоверием относились к урокам через экран монитора, то сейчас это воспринимается как норма. К тому же онлайн-занятия решают транспортную проблему. Добираться из Нефтяников на Московку или с Левого берега в центр ради 60 минут занятия в час-пик просто неудобно.

Кроме того, онлайн позволяет учиться в крупных онлайн-школах страны. Омские школьники могут заниматься в группах с ребятами из других городов под руководством топовых российских педагогов. Однако «живое» репетиторство в Омске не умирает. Для многих детей, особенно склонных отвлекаться, остается важным личный контакт и контроль.

На зарплату не выжить

Рынок репетиторства в Омске подпитывается кадровым дефицитом учителей. Нередко талантливые педагоги уходят из школ в почасовую практику. В частном сегменте нет вышестоящего начальника, не нужно заполнять бесконечные отчеты, а доход напрямую зависит от качества преподавания.

С другой стороны, для многих работающих учителей репетиторство – это способ выживания и возможность получать достойную оплату за свой тяжелый труд. Получается некий круговорот: учителя дают частные уроки, чтобы закрыть финансовые потребности, а родители платят им, потому что в рамках школьного урока те же учителя не могут выдать весь объем информации из-за переполненных классов.

Можно ли сдать без репетитора?

Однако, если даже целый год посещать репетитора, рассчитывать на «стобалльный» результат не стоит. Даже самый дорогой учитель не гарантирует успех, если сам ученик относится к занятиям несерьезно.

Выпускница одной из омских гимназий Полина Кириленко, набравшая 90+ баллов по литературе, английскому и русскому языку, считает, что секрет успеха заключается в балансе между помощью профессионалов, самодисциплиной и умением вовремя переключиться.

– Могу посоветовать выпускникам сохранять спокойствие при подготовке. Это волнительный период, но важно научиться бороться со стрессом, потому что он препятствует прогрессу. Не стоит забывать про то, что наполняет вас: отдых, увлечения и время с близкими людьми. Все это помогает развеяться и не погрязнуть в учебе, – отметила девушка в беседе с «Омск-информом».

По ее словам, ключ к высокому результату кроется не в количестве оплаченных часов, а в регулярности усилий. Даже если бюджет семьи ограничен, «информационный голод» выпускнику 2026 года не грозит – скорее пугает избыток материалов, в которых нужно разобраться.

– Самое главное – постоянство. Готовьтесь каждый день, но понемногу. Пусть сначала это будут всего двадцать минут в день. Со временем подготовка войдет в привычку и станет легче, – советует Полина. – Мне кажется, что в современных реалиях вполне возможно подготовиться к экзаменам самостоятельно. Однако должны быть дисциплина, упорство и усидчивость. К счастью, сейчас есть много полезных материалов в открытом доступе.

Самая распространенная ошибка, по мнению девушки, – считать, что оплата услуг дорогого специалиста автоматически гарантирует место в престижном вузе. Но в день экзамена в аудитории выпускник останется один на один с бланком. В этот момент рядом не будет репетитора, который подскажет правильный ответ и исправит ошибку в задании. А результат экзамена будет отражать не бюджет родителей, а личное упорство и часы самостоятельной работы.