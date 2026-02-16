В омских школах не хватает почти 500 учителей

Сильнее всего не хватает педагогов по математике.

По данным департамента образования на 15 января, в школах Омска не хватает 481 учителя. Дефицит наблюдается по 20 предметам. Сильнее всего он в математике: не хватает 60 таких педагогов. Также в школы требуется 51 учитель русского языка и литературы, 47 учителей английского языка и 43 учителя начальных классов.

По данным минпросвещения, за два года в школах Омской области стало на 137 учителей меньше. Если в начале 2022–2023 учебного года их насчитывалось 17 045 человек, то в начале 2024–2025-го – только 16 908.

На 487 человек уменьшилось и общее число работников образовательных учреждений. К ним относятся не только учителя, но и технический персонал, сотрудники администрации.