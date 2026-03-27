«Подпольные» пельменные цеха: кто кормит омичей в обход магазинов

За заманчивым ценником и натуральным составом «домашних» полуфабрикатов может скрываться некачественное мясо из дискаунтеров и полное отсутствие санитарного контроля.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске расцветают микропредприниматели, производящие и торгующие едой и готовой продукцией прямо из своих квартир. В таких «подпольных» цехах, которые чаще всего расположены на кухне в обычной квартире, за день лепятся сотни пельменей, производятся десятки тортов и столько же банок тушенки.

Распространяется такой гастрономический самопал через площадки объявлений, домовые чаты и каналы в мессенджерах. Однако лучшая реклама – это довольные покупатели, которые и хвалебный отзыв напишут, и друзьям расскажут, расширяя клиентскую базу.

Корреспондент «Омск-информа» решил выяснить, насколько обширен рынок такой продукции, выгодно ли покупать товар, сколько зарабатывают производители и самое главное – безопасно ли это.

Сами налепят, сами привезут

Буквально за пять минут поиска в мессенджерах можно найти десятки каналов, владельцы которых сами лепят, продают и привозят полуфабрикаты покупателям. Самыми популярными позициями являются «народные» блюда – пельмени, вареники, манты – которые можно достать из морозилки, положить в кипящую кастрюлю и через 10 минут сесть за стол.

Фото: t.me/edanazakazomsk

Описание канала одной из предпринимательниц гласит, что домашняя еда приготовлена из качественных продуктов. Пельмени и вареники лепятся на совесть, и ими можно кормить даже детей.

– Приготовлю для вас вкусные домашние полуфабрикаты, из качественных продуктов! Моей едой не страшно кормить деток! Все делается на совесть и с душой, – уверяет девушка.

Согласно прейскуранту, килограмм пельменей (из конины, говядины и курицы), обойдется покупателю в среднем в 800 рублей. Для сравнения, в магазине популярной торговой сети за килограмм самых дорогих пельменей из свинины придется отдать 586 рублей.

Фото: t.me/derevnylenuli

В другой «лавке», которая позиционирует себя как деревенские продукты, ассортимент больше. Тут в продаже появляются тушки цыплят, беляши, блины с различными начинками и люля-кебаб.

Судя по публикациям канала, предприниматели действительно держат птицу, мясо и тушки которой потом идут на продажу.

Отметим, что продукция обоих магазинов продвигается, судя по розыгрышам, видео и отзывам, в основном среди женщин. Реклама направлена на хозяек, которые хотят кормить свои семьи домашней едой из натуральных продуктов и не тратить время на готовку.

Фото: avito.ru

Уже на другой площадке – популярном сайте объявлений – некий фермер распространяет каши и тушенку из мяса собственного скота в стеклянных банках. Как заявляет продавец, процесс приготовления стерилен, а сама тушенка не содержит «химии».

– Предлагаем нашу тушенку с частного фермерского хозяйства. Процесс приготовления стерилен. Приготовлен в автоклаве при 120 градусах, без консервантов, ГMО, жил и прочей химии, – сказано в объявлении.

Банка говяжьей тушенки объемом пол-литра обойдется покупателю в 360 рублей. В магазине крупной торговой сети жестяные банки меньшего размера стоят от 200 до 400 рублей. Можно, конечно, найти и дешевле, но качество мяса в такой продукции вызывает сомнения. Чаще всего в тушенку из самого низкого ценового сегмента кладут не само мясо, а субпродукты вроде жира и кожи, а иногда и просто соевый заменитель.

Omskinform.ru

Много на сайтах объявлений и тортов ручной работы, которые также готовятся на обычных кухнях. Можно купить кондитерское изделие с уже готовым дизайном, а также заказать собственный с определенными ингредиентами или надписями.

А что внутри?

Фото создано при помощи ИИ

Для такой титанической работы одной пары рук оказывается мало, и предприниматели привлекают «в цех» наемных рабочих, обычно из своих знакомых. Как рассказала одна из таких бывших работниц Наталья И. (имя изменено), мясо на таком домашнем производстве закупалось в магазине «Светофор», в котором в прошлом году были выявлены многочисленные нарушения хранения продуктов, в том числе мяса.

– Она (хозяйка производства – РИА «Омск-информ») едет, закупается мясом в «Светофоре», везет его домой и пельмени с мантами по ночам лепит, – говорит Наталья.

Реализацией готовых полуфабрикатов занимается не сама хозяйка, а уже другой человек. По словам бывшей лепщицы, два раза в неделю мужчина приезжает и забирает партии готовой продукции. Куда попадают после этого пельмени и манты – неизвестно. Возможно, также реализуются через месседжеры либо попадают в заведения общепита «серыми» схемами, ведь никаких сопроводительных документов и оценки качества продукция, сделанная на кухне, не имеет.

Фото создано при помощи ИИ

Сама же хозяйка за приготовленную партию пельменей получает, как рассказала Наталья, от 7 до 10 тыс. рублей «чистыми». Остатки сверх поставки продаются на сайтах объявлений за 450–500 рублей за килограмм.

– За партию выходит где-то 7–10 тысяч. Все, что не влезло в машину, она потом продает на «Авито». Килограмм примерно 450–500 рублей стоит, – рассказала Наталья.

Отметим, что закупку, возможно, некачественных ингредиентов и готовку в неподлежащих для этого условиях нельзя назвать визитной карточкой «домашней» кухни на продажу, однако то, что продукция не проходит никакие сертификации и тесты качества – факт. На кухне в обычной пятиэтажке проверяющих, следящих за качеством пищевого производства, нет.

Скрытая опасность домашней еды

Изображение создано ИИ

Как рассказали в Роспотребнадзоре, безопасность «домашней» продукции зависит от того, как зарегистрирован ее производитель. Если лепщик пельменей официально оформился как индивидуальный предприниматель, то его продукция должна соответствовать всем необходимым требованиям СанПиН.

С самозанятыми и теми, кто никак не зарегистрировал свое микропредприятие, куда сложнее. Специалисты Роспотребнадзора не имеют права проверять их, поэтому здесь стоит надеяться только на благонадежность самих производителей.

– Люди, которые производят что-то дома и выставляют это на продажу, скорее всего, самозанятые, в любом случае должны знать элементарные требования СанПиН, и понимать, что они должны их выполнять, – отметили в санитарном ведомстве.

В случае какого-либо происшествия, случившегося по вине «домашних» поваров, в дело вступит уже не Роспотребнадзор, а Следственный комитет. Ответственность за подобное предусмотрена статьей 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Виновного могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей либо приговорить к ограничению свободы сроком на 2 года.

В Роспотребнадзоре также отметили, что, помимо требований СанПиН, существует еще Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Однако, согласно ч. 2 ст. 3 документа, действия регламента не распространяются на продукцию, произведенную в домашних условиях

Магазин надежнее?

omskinform.ru

Микробизнесы по приготовлению «домашней» еды держатся на двух столпах – желании омичей сэкономить время и их вере в сакральную чистоту «фермерского» продукта. Однако за красивыми вывесками в мессенджерах и обещаниями пельменей «без ГМО и консервантов» скрывается вторая сторона медали.

Если продукция крупных заводов проходит через многоступенчатые фильтры ГОСТов, ветеринарных экспертиз и санитарных проверок, то домашние полуфабрикаты остаются зоной свободного творчества. Покупатель, приобретая пельмени, торт или тушенку в интернете, получает «кота в мешке». Несмотря на то что такая еда часто обходится дешевле магазинных аналогов, отсутствие официальных сертификатов и оценок качества делает ее потенциально опасной для здоровья. В вопросах выбора единственное, на что можно опереться, – это отзывы других покупателей в интернете и вера в то, что производитель следовал элементарным санитарным требованиям при готовке.

В условиях, когда ингредиенты могут закупаться в точках с сомнительной репутацией, а лепка происходит на обычной кухне без надзора компетентных специалистов, любая покупка превращается в лотерею. Впрочем, в конечном счете выбор остается за потребителем: рискнуть своим самочувствием ради «натурального» продукта или довериться проверенному, пусть и более «химическому», магазинному бренду.