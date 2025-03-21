На нарушения проверили семь магазинов «Светофор».

Россельхознадзор рассказал об итогах проверки магазинов «Светофор» в Омской области. За 29 января инспекторы посетили семь магазинов в самом Омске, а также в Одесском, Тюкалинском и Калачинском районах.

Там выявили грубые нарушения ветеринарного законодательства, например, больше тонны мяса и рыбы продавали без документов, без маркировки производителя, дат изготовления или сроков годности.

В магазине на улице Шебалдина инспекторы выявили 10 кг свинины и сыра без ветеринарных документов. В торговом павильоне на Космическом проспекте в морозильной камере хранились рыба и мясо без маркировки и упаковки, а также пельмени без документов.

В магазине на улице 13-й Комсомольской выявили антисанитарные условия: грязные столы для фасовки и грязную электропилу для разделки. Рядом с продуктами нашли отраву от грызунов.

Всю не соответствующую нормам продукцию изъяли и утилизировали. На ООО «Торгсервис 55» и должностных лиц организации составили административные протоколы по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 1. ст. 14.43 КоАП РФ. В общей сложности их оштрафовали на 159 тыс. рублей.