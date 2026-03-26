В омских судах назревают громкие кадровые перестановки

На заседании ККС обсудят новые назначения, отставки и дисциплинарное дело.

В предстоящую пятницу, 27 марта, на заседании Квалификационной коллегии судей будут обсуждены ключевые кадровые и организационные вопросы работы судейского корпуса региона.

В частности, коллегия рассмотрит заявления кандидатов на должности судей. Планируется обсудить кандидатуры: Елены Литвиновой – на пост судьи Омского районного суда, Юлии Беловой – на должность мирового судьи судебного участка № 23, Татьяны Федоровых – на вакансию судьи Кировского районного суда Омска, а также Виктории Хорошайло – на должность мирового судьи судебного участка № 51 в Кировском судебном районе.

Особое внимание будет уделено вопросам квалификационной аттестации действующих судей в соответствии с федеральным законодательством.

Кроме того, планируется рассмотреть кадровые изменения: заявления о прекращении полномочий судьи Первомайского районного суда Омска Ольги Волковой с 15 апреля, а также мирового судьи судебного участка № 69 в Октябрьском судебном районе Оксаны Солос с 6 апреля.

Также коллегия обсудит представление председателя Омского областного суда Петра Трапезникова о привлечении судьи в отставке Елены Фарафоновой к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи судебного участка № 73. Предполагается, что она сможет временно занять вакансию сроком до одного года.

Завершить заседание планируется рассмотрением дисциплинарного вопроса. Коллегия изучит заключение комиссии и обращение Совета судей Омской области по судье Русско-Полянского районного суда Елене Никитиной, в которых будет оцениваться наличие признаков дисциплинарного проступка и возможность применения взыскания.

Напомним, что ранее стало известно о возвращении судьи в отставке Натальи Поздняковой для усиления кадрового состава.